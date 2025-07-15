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رياضة

وست هام يعلن التعاقد رسميا مع الحاج مالك ضيوف (فيديو)

الحاج مالك ضيوف،فيتو
الحاج مالك ضيوف،فيتو

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي التعاقد مع المدافع السنغالي الحاج مالك ضيوف، لاعب نادي سلافيا براج التشيكي.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي عبر اكس التعاقد رسميا مع اللاعب السنغالي  .

 

يُعد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أول صفقة يبرمها وست هام هذا الصيف في فترة انتقالات شهدت رحيل عدد كبير من اللاعبين.

وفي المقابل قام وست هام ببيع محمد قدوس إلى توتنهام هوتسبير، وغادر النادي اللندني أيضا كلٌ من لوكاس فابيانسكي، وفلاديمير كوفال، وآرون كريسويل، وداني إنجز، كما انتهى عقد ميخائيل أنطونيو في 30 يونيو، لكن لم يُعلن عن رحيله رسميًا.

وانضم ضيوف إلى سلافيا براج قادمًا من نادي ترومسو النرويجي في يناير 2024، وفي الموسم الماضي، شارك في 41 مباراة في جميع المسابقات، مسجلًا سبعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة، حيث حلّ نادي العاصمة في المركز الأول في كلٍّ من الموسم العادي وجولة البطولة في الدوري التشيكي الممتاز.

ظهر الدولي السنغالي لأول مرة مع منتخب السنغال في سبتمبر من العام الماضي، وشارك في أربع مباريات، منها ست مباريات ودية دولية.

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