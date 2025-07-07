مارسيليا الفرنسي يسعى للتعاقد مع نايف أكرد

يسعى نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لتعزيز خط دفاعه هذا الصيف، بالتعاقد مع نايف أكرد، نجم منتخب المغرب، ولاعب وست هام يونايتد الإنجليزي.

مارسيليا يفضل ضم نايف أكرد لتعزيز صفوفه

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مارسيليا ينوي ضم نايف أكرد لتعزيز دفاعه قبل بداية الموسم الجديد بعد ضم الثنائي فاكوندو ميدينا لاعب لانس، وإيجان ريلي مدافع بيرنلي.

وأضافت أن قدوم أكرد من شأنه أن يعزز خط دفاع مارسيليا في ظل احتمالية رحيل الأرجنتيني ليوناردو باليردي، قائد الفريق، الذي يحظى باهتمام نادي يوفنتوس.

وأوضحت ليكيب "ما يهدد فرص مارسيليا في ضم أكرد، أمرين، أولهما اهتمام أكثر من ناد بضمه، وراتبه الضخم مع النادي اللندني".

إنتهاء إعارة نايف أكرد مع ريال سوسيداد

وقضى نايف أكرد الموسم الماضي معارا لنادي ريال سوسيداد الإسباني.

ويملك أكرد (29 عاما) خبرات سابقة بأجواء الدوري الفرنسي حيث لعب لناديي ديجون ورين.

ويستعد مارسيليا وصيف الموسم الماضي بالدوري الفرنسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

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