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رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة

قيادات جامعة الأزهر
قيادات جامعة الأزهر
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افتتح  الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أعمال التطوير والتجديد التي شهدتها كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، بحضور الدكتورة أميمة فهمي، عميدة الكلية، والدكتورة كريمة عبد المجيد، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى نور الدين، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، إضافة إلى لفيف من رؤساء الأقسام بالكلية.

رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال التطوير والتجديد بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة

وخلال الافتتاح أشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بما لمسه من تطوير وتجديد شامل شهدته كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة في المبنى والمعنى.

التطوير الذي تشهده جميع قطاعات جامعة الأزهر 

وثمَّن رئيس الجامعة هذه الإنجازات التي قام بافتتاحها بدعمٍ كبيرٍ من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لافتًا إلى أنها تعكس حجم التقدم الكبير والتطوير الذي تشهده جميع قطاعات جامعة الأزهر سواء في المباني الإنشائية أو  في حصول عديد من كليات الجامعة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي، وفي مقدمتها كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

ووجهت الدكتورة أميمة فهمي، عميدة الكلية، الشكر والتقدير لإدارة الجامعة، فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، والدكتور محمد فكري خضر؛ لتقديمهما الدعم الكامل لجميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأوضحت الدكتور أميمة فهمي أن كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة شهدت أعمال تطوير وتجديد شملت: تطوير الطابقين الأول والأرضي، ومكتب العميدة، ومجلس الكلية، ومعمل الحاسب 1، ووحدة القياس والتقويم، ووحدة التعليم الإلكتروني، ومكتبة الكلية، وافتتاح المكتبة الإلكترونية، ومعمل الخرائط، ومعمل الحاسب 2.

ووجَّهت عميدة الكلية الشكر والتقدير للمهندسة منى ماهر، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، وللجهاز الإداري بالكلية الذي يعمل بجهد  وإخلاص لرفعة وازدهار كلية الدراسات الإنسانية، كما تقدمت بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ عادل مصطفى، وجميع مهندسي وأعضاء مركز المعلومات على المجهود المبذول لتطوير معامل الكلية، وجعلها في مصاف الكليات التي تعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وفي ختام الافتتاح قامت عميدة الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام بتكريم فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ومنحه درع الكلية، ونسخة من القرآن الكريم، سائلين المولى -عز وجل- أن يبارك في عمله وعلمه، وأن يوفقه لما فيه كل الخير لوطننا الحبيب وجامعتنا العريقة جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال.

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