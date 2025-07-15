القبض على سائق ميكروباص حاول الاعتداء على راكب بقطعة حديدية في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن محاولة اعتداء سائق "ميكروباص" على أحد الأشخاص بالجيزة، والقبض على مرتكب الواقعة.



ضبط سائق ميكروباص حاول الاعتداء على راكب بقطعة حديدية في الجيزة



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن محاولة سائق "ميكروباص" الاعتداء على أحد الأشخاص بقطعة حديدية بالجيزة.



ضبط سائق ميكروباص حاول التعدي على راكب بقطعة حديدية في الجيزة

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام "لا يحمل رخصة قيادة"، وبحوزته القطعة الحديدية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بينه وبين أحد الركاب حول الأجرة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



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