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حوادث

رفض طعني مرشحين مستبعدين من كشوف انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية

انتخابات الشيوخ بالقليوبيه،فيتو
انتخابات الشيوخ بالقليوبيه،فيتو

قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية برفض طعني مرشحين مستبعدين من كشوف انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية ،بسبب عدم استيفاء أوراق الكشف الطبي والترشح المطلوبة لاستكمال إجراءات الترشح في الانتخابات.

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رفض طعني مرشحين مستبعدين من كشوف انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية


وكانت المحكمة قد نظرت طاعنبن بشأن استبعاد مرشح ومواطن من الكشوف المبدئية في انتخابات مجلس الشيوخ القليوبية  التي أعلنت مؤخرا حيث طالب الطاعنين بإلزام لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر رئيس الاستئناف، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، والمستشار شفيق سعيد أبو النجا رئيس الاستئناف مساعد رئيس المحكمة بقبول أوراقهم وادراج اسمائهما في الكشوف وهو الأمر الذي قضت فيه المحكمة بعدم قبول الطعنين ورفضهما.

 
وتبين من مذكرتي الطاعنين المقدمين الي محكمة القضاء الإداري ببنها تقدم احمد الراعي من قليوب بطعن علي استبعاده من الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية بسبب عدم استكمال اوراق الكشف الطبي وتحليل المخدرات مطالبا بتمكينه من التحاليل والتي لم يجريها في الموعد القانوني بسبب مشكلات التحويلات المالية التي منعته من إجراء الكشف والحجز اليكترونيا 
فيما تظلم المرشح المحتمل حسين حمدي معوض طبيب بالمعاش من عدم تمكنه من التقدم للجنة وإجراء الكشف الطبي في المواعيد المحددة بسبب ارتفاع رسوم الكشف التي وصلت 10 آلاف جنيه علي حد قوله وطالب في مذكرته للمحكمة مطالبا بخفض المبلغ الي الف جنيه وإلزام لجنة تلقي الطلبات بقبول أوراقه للحاق بالترشيح وهو ما رفضته المحكمة وقضت بعدم قبول الطعنين .


ومن المنتظر أن تعلن لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية الكشوف النهائية بعد مرحلة الطعون يوم 18 يوليو الجاري وفق جدول انتخابات مجلس الشيوخ المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات علي أن يكون أخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري

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