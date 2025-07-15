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ثقافة وفنون

تامر حسين يشارك بـ 3 أغنيات في ألبوم نانسي عجرم الجديد

تامر حسين، فيتو
تامر حسين، فيتو

يشارك الشاعر الغنائي تامر حسين بـ 3 أغنيات في ألبوم المطربة اللبنانية نانسي عجرم الجديد، الذي تطرحه قريبا.

 

ويشارك تامر حسين في الألبوم بأغنيات: جاني بالليل، وأنا هفضل أغني، وأنا تبيعني.

 

وأحيت مؤخرا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا كبيرا ضمن مهرجان موازين في دورته الـ 20 وسط حضور جماهيري كبير. 

واستقبل الجمهور المغربي نانسي عجرم استقبالا خاصا بالهتافات والتصفيق فور صعودها إلى المسرح، وقدمت عدد كبير من أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أغنية من نظرة

 وكانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت في وقت سابق أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

كما كانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.
 

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