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ثقافة وفنون

تامر حسين يروج لأحدث أعماله مع نوال الزغبي

تامر حسين، فيتو
تامر حسين، فيتو

روج الشاعر الغنائي تامر حسين لأغنية “اجي بالدلع” والتي يتعاون فيها مع المطربة اللبنانية نوال الزغبي.

 

وكتب تامر حسين في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: من الأغاني اللي بحبها ومستنيها.. مُبهجة جدًّا أجي بالدلع مع حبيبتى نوال الزغبي.

 

وتطرح الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أغنيتها الجديدة “أجي بالدلع” يوم الإثنين المقبل، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.
 

والأغنية من كلمات: تامر حسين، وألحان: مدين، وهي ثالث أغنيات ألبوم نوال الزغبي الجديد “يا مشاعر”.

 

وطرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مؤخرًا الأغنية الأولى من ألبومها الجديد “يا مشاعر” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

 

برنامج رامز إيلون مصر

 كانت المطربة اللبنانية شاركت خلال شهر رمضان الماضي في برنامج رامز جلال "رامز إيلون مصر"، مع محمد نور تنفيذًا لمقلبه المعتاد.

 

واستعان رامز جلال بكل من نوال الزغبي ومحمد نور، ليكونا جزءًا من عملية استدراج الضيوف إلى المقلب، حيث تدور الفكرة حول إيهام الضيوف بأنهم سيشاركون في لجنة تحكيم لمسابقة مواهب، قبل أن يجدوا أنفسهم فجأة ضحايا لمقلب رامز جلال.

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نوال الزغبي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أغنية اجي بالدلع تامر حسين

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