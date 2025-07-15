كل ما تريد معرفته عن قوائم الانتظار لمسابقات التوظيف بالحكومة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدء تطبيق نظام قوائم الانتظار في مسابقات التوظيف التي ينفذها، وذلك بهدف ضمان الاستفادة من الكفاءات التي اجتازت الامتحانات بنجاح، وتحقيق مزيد من المرونة والشفافية في إدارة عملية التوظيف.

أبرز المعلومات المتعلقة بهذا النظام الجديد

وفيما يلي أبرز المعلومات المتعلقة بهذا النظام الجديد:

1- أنشأ الجهاز قائمة انتظار لكل مسابقة توظيف، وتضم أسماء المتقدمين الذين نجحوا في اجتياز الامتحان الإلكتروني، لكن لم يُرشحوا لاستكمال باقي المراحل بسبب:

- اكتمال العدد المطلوب من المرشحين الحاصلين على درجات أعلى.

- أو عدم ترشيحهم للعمل في محافظات أخرى (وذلك في حالة مسابقات وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم فقط)

- مدة صلاحية قائمة الانتظار

2- تطبيق قائمة الانتظار بدءًا من مسابقة شغل وظائف معلم مساعد رياضيات بوزارة التربية والتعليم والتي أعلن الجهاز نتيجة الامتحان الإلكتروني لها مايو الماضي.

3- قائمة الانتظار سارية لمدة عام كامل من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان الإلكتروني الخاص بالمسابقة.

4- لكل مسابقة قائمة انتظار خاصة بها، ولا توجد قائمة موحدة تشمل كل المسابقات.

5- يتم اللجوء إلى قائمة الانتظار والاستعانة بالأسماء الواردة بها في الحالات التالية:

• إذا تعذر استكمال أحد المرشحين للمراحل التالية.

• إذا لم يجتز أحد المرشحين إحدى المراحل التالية للمسابقة.

• إذا لم يستلم أحد الذين استكملوا جميع المراحل العمل في الجهة المعلنة.



6- مثال توضيحي لشرح الفارق بين ما كان يتم سابقًا وما يجري حاليًا، يمكن النظر إلى المثال التالي:



في حال أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة لتعيين 1000 موظف، وتقدم لها 20 ألف متقدم، اجتاز منهم 10 آلاف الامتحان الإلكتروني بنجاح، يتم اختيار أعلى 1000 متقدم من حيث الدرجات للترشيح واستكمال باقي مراحل المسابقة.



وخلال هذه المراحل، قد يجتاز 500 فقط جميع الإجراءات، بينما لا يوفق 500 آخرون في استكمال باقي الاختبارات.



في النظام السابق



كان الجهاز يضطر إلى إعادة الإعلان عن مسابقة جديدة لشغل الـ500 وظيفة المتبقية، وهو ما يستغرق وقتًا وجهدًا إضافيين، رغم وجود 9000 ممتحن ناجح في الامتحان الإلكتروني لم يُرشحوا في المرحلة الأولى.



في النظام الجديد (قوائم الانتظار):

يتم الرجوع مباشرة إلى قائمة الانتظار، ويتم اختيار 500 ناجح من أعلى القائمة، دون الحاجة لإعادة إجراء المسابقة، بشرط أن يكون ذلك خلال مدة صلاحية القائمة التي تمتد لعام كامل من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.



لماذا أنشأ الجهاز قوائم الانتظار



يأتي تطبيق نظام قوائم الانتظار في إطار حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعظيم الاستفادة من الكوادر التي اجتازت مراحل التقييم بنجاح، دون إهدار للجهد والوقت الذي بُذل في مراحل المسابقة. كما يهدف النظام إلى ضمان سرعة تغطية أي شواغر قد تطرأ بعد إعلان النتائج، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. ويمثل هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التوظيف الحكومية، من خلال بناء قاعدة بيانات جاهزة بالناجحين يمكن الرجوع إليها عند الحاجة دون تأخير.



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