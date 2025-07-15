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أخبار مصر

الآن، نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد "دراسات اجتماعية"

بوابة الوظائف الحكومية،
بوابة الوظائف الحكومية، فيتو
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 أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للممتحنين في مسابقة شغل 2000 وظيفة معلم مساعد (مادة الدراسات الاجتماعية)، التي ينفذها الجهاز لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية هنا 

وأكد رئيس الجهاز أن هذه المسابقة قد استوفت العدد المطلوب للترشيح لاستكمال مراحلها في جميع المحافظات وفقًا للاحتياجات المحددة من وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قوائم انتظار خاصة بهذه المسابقة للناجحين في الامتحان الإلكتروني الذين لم تُرشح أسماؤهم لاستكمال المراحل التالية من المسابقة، بسبب اكتمال العدد المطلوب في محافظاتهم أو عدم اختيارهم للعمل في محافظات أخرى.

قوائم الانتظار آلية جديدة لتعظيم الاستفادة من الكفاءات المتقدمة

وأوضح المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قوائم الانتظار تعد آلية جديدة لتعظيم الاستفادة من الكفاءات المتقدمة، ويتم إعدادها لمدة عام من إعلان نتيجة الامتحان الإلكتروني، بحيث يمكن الاستعانة بالمجتازين وفق ترتيبهم النهائي حال خلو أماكن نتيجة عدم اجتياز بعض الناجحين للمراحل اللاحقة من المسابقة.

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