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حوادث

ضبط سائق نقل قاد بدون تراخيص واصطدم بسيارة أخرى أعلى الطريق بالبساتين

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة نقل ثقيل لقيامه بالاصطدام بسيارة أخرى أعلى الطريق بـمنطقة البساتين.

 

حادث البساتين 

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بحدوث تصادم بدائرة القسم بالقاهرة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل ثلاجة "تابعة لإحدى الشركات"، وسيارة نقل ثقيل "بدون لوحات" - لاذ قائدها بالفرار، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى واصطدامه بالحواجز الخاصة بإحدى مناطق الأعمال.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة).


وبمواجهته، اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية ولعدم حمله تراخيص.


وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

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