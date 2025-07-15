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حوادث

القبض على سيدة في عين شمس ألقت زجاجات مولوتوف على جيرانها

القبض على سيدة ألقت
القبض على سيدة ألقت زجاجات مولوتوف على جيرانها، فيتو

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أهالى إحدى المناطق بعين شمس بالقاهرة من إحدى السيدات لقيامها بإلقاء زجاجات والتعدى عليهم بالسب.
   


رصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أهالى إحدى المناطق بعين شمس بالقاهرة من إحدى السيدات لقيامها بإلقاء زجاجات والتعدى عليهم بالسب.


 سيدة بعين شمس ألقت زجاجات مولوتوف على جيرانها 

وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأبدى عدد من قاطنى المنطقة تضررهم من المذكورة لدأبها على إلقاء زجاجات من شرفة مسكنها والتعدى عليهم بالسب دون مبرر.

 

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وتمكن رجال الشرطة من  ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة لخلافات الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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