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انطلاق النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لهندسة الكيمياء والطاقة بالجامعة اليابانية بالإسكندرية

المؤتمر الدولي لهندسة
المؤتمر الدولي لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة، فيتو

أعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، عن انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة (5th ICCEEE 2025)، اليوم، بكلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات.

 

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وأوضح أن المؤتمر يُعقد بصفة دورية كل عامين منذ انطلاقه عام 2017، ويُعد منصة علمية دولية مرموقة تجمع نخبة من العلماء والباحثين من مصر واليابان وعدد من الدول الإفريقية، لمناقشة أحدث الاتجاهات والبحوث في مجالات الهندسة البيئية والكيمياء والطاقة والتنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة منى جمال الدين إبراهيم، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات ان المؤتمر  يعقد تحت الرعاية الشرفية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى ووزارة البيئة، بالتعاون مع جامعة كيوشو ومعهد طوكيو للعلوم في اليابان.

وأشارت إلى أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن  أكثر من خمسين ورقة بحثية، ويضم نخبة من الباحثين من مصر واليابان ودول إفريقيا، وتتناول محاور المؤتمر قضايا وابتكارات علمية تهدف إلى دعم البحث العلمي وتعزيز التوجهات الحديثة في مجالات الطاقة النظيفة، والهندسة الكيميائية، والتكنولوجيا البيئية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

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بالاسكندرية الدكتور عمرو عدلي والبتروكيماويات

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