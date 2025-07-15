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خارج الحدود

قائد الأمن الداخلي بمحافظة درعا: وحدات من قوى الأمن الداخلي بدأت التحرك تجاه السويداء

درعا، فبتو
درعا، فبتو

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، أن وحدات من قوى الأمن الداخلي في درعا بدأت التحرك تجاه السويداء.

وأضاف: ندعو أبناء السويداء للتحلي بالوعي الوطني والتعاون التام مع قوات الدولة.

وتابع قائد الأمن الداخلي في درعا: نهيب بالفعاليات الاجتماعية والدينية في السويداء لعب دور مسئول لحقن الدماء.

وكانت الداخلية السورية، قد أعلنت فرض حظر تجوال في محافظة السويداء من الساعة 8 صباحا حتى إشعار آخر.

وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي أن قوات وزارتي الداخلية والدفاع ستباشر بالدخول إلى مركز مدينة السويداء.

حماية المدنيين واستعادة الأمن

وقال الدالاتي: حرصًا على تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، وبعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة، ستباشر قوات وزارتي الداخلية والدفاع بالدخول إلى مركز مدينة السويداء، وذلك لحماية المدنيين واستعادة الأمن.

وأهاب البيان بأهالي السويداء "الالتزام بالبقاء في منازلهم، ونؤكد ضرورة منع العصابات الخارجة عن القانون من استخدام المباني السكنية كمواضع لمواجهة قوات الدولة".
وحمل بيان الداخلية المرجعيات الدينية وقادة الفصائل المسلحة المسؤولية الوطنية والإنسانية، ودعاهم إلى "التعاون الكامل معنا لتأمين مركز المدينة وضمان استقرار كامل المحافظة".

وتتواصل الاشتباكات العنيفة في الريف الغربي من محافظة السويداء، لليوم الثالث على التوالي، حيث تتركز المعارك عند محور قرية كناكر، وفي بلدتي الثعلة والمزرعة، بين المجموعات الدرزية والقوات المهاجمة التي تضم عشائر البدو وتشكيلات من وزارتي الدفاع والداخلية السورية.

في غضون ذلك، أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات عنيفة، خلال ساعات الليل، في مطار "الثعلة" العسكري بمحافظة السويداء، جنوبي سوريا، وسط توتر متصاعد في المدينة ذات الغالبية الدرزية.

وذكر ناشطون أن "المطار تحول إلى ساحة قتال مفتوحة"، مشيرين إلى أن أصوات الانفجارات والرصاص سمعت في كافة أرجاء المدينة، ما أثار حالة من الذعر والتوتر بين السكان.
 

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