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خارج الحدود

بعد إعلان وقف إطلاق النار، الجيش السوري يبدأ سحب آلياته الثقيلة من السويداء

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

 بدأ الجيش السوري سحب آلياته الثقيلة من مدينة السويداء بعد إعلان وقف إطلاق النار، حسب ما أفادت تقارير إخبارية.

وأوضحت وزارة الدفاع السورية: الشرطة العسكرية دخلت إلى محافظة السويداء لضبط الأمن وحماية الممتلكات.

كما أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اليوم الثلاثاء، وقف إطلاق النار في السويداء بعد 3 أيام من الاشتباكات الدامية.  

 

وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان السويداء 

 وقال أبو قصرة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا): "إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة".

التعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون

وأضاف البيان: "سيتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون".

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