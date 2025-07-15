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محافظات

السيطرة على حريق كابل كهرباء في شبرا الخيمة

إخماد حريق
إخماد حريق

 تمكنت قوات الحماية المدنية بـ القليوبية، من السيطرة على حريق كابل كهرباء بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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 تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بـ القليوبية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات الحماية المدنية من أحد الأهالي بوجود حريق بكابل كهرباء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد مدحت ممدوح والنقيب محمد عبدالغني وتم الدفع بسيارتين إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين تصاعد أدخنة من كابل كهرباء داخل غرفة أرضية خاص بأعمدة إنارة الطريق الدائري بعد محطة الأتوبيس الترددي ببهتيم بـ 10م بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم وصول فني كهرباء وتم فصل الكهرباء وتم عمل اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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