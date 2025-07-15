حريق بمخلفات في القليوبية والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية، من السيطرة على حريق مخلفات بدائرة قسم أول بنها، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

السيطرة على حريق مخلفات وقوع خسائر بالقليوبية

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بورود بلاغًا من أحد الأهالي بوجود حريق مخلفات بدائرة قسم أول بنها.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم الدفع بسيارتين اطفاء مدعمة بسيارة إسعاف وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الارواح وتقوم القوات حاليًّا بعمليات التبريد لمنع نشوب النيران مرة أخرى.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق مخلفات علي مساحه ٢٠م، بشارع تسعة المتفرع من شارع الحلوة بدائرة قسم أول بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق مخلفات بالقليوبية،فيتو

حريق مخلفات بالقليوبية،فيتو

حريق مخلفات بالقليوبية،فيتو

حريق مخلفات بالقليوبية،فيتو

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