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سياسة

تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية ورئيس النيابة الإدارية

لقاء وزير الشؤون
لقاء وزير الشؤون النيابية، فيتو

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه منصب رئاسة الهيئة.

 

منظومة العدالة في الدولة

 

وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمود فوزي عن خالص تهنئته وتمنياته لرئيس الهيئة بالتوفيق في أداء مهامه، مؤكدًا أن النيابة الإدارية تمثل إحدى ركائز منظومة العدالة في الدولة، وتضطلع بدور وطني رفيع في منظومة العمل الإداري، وتحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، وترسيخ سيادة القانون.

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وأكد وزير الشئون النيابية، أن تولي المستشار محمد الشناوي رئاسة الهيئة يُعد امتدادًا لتاريخ مشرف من العطاء القضائي، وضمانًا لاستمرار رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة.

 

تعزيز قنوات الحوار

 

من جانبه، أعرب المستشار محمد الشناوي عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بدور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في دعم جهود التنسيق بين مؤسسات الدولة، وتعزيز قنوات الحوار مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع مسيرة التنمية الشاملة.

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