تنسيق بين هيئة قضايا الدولة والجهات المعنية بالعمل التشريعي لدعم الاستقرار القانوني

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، لتهنئته بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه منصب رئاسة الهيئة.

تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية والقانونية مع رئيس هيئة قضايا الدولة

وأشاد المستشار محمود فوزي، بالكفاءة القانونية الرفيعة التي يتحلى بها المستشار الدكتور حسين مدكور، لافتًا إلى ما تضطلع به الهيئة من دور محوري في الدفاع عن الحقوق القانونية للدولة وحماية المال العام وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

ترسيخ آليات التعاون المؤسسي بين وزارة الشئون النيابية وهيئة قضايا الدولة

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن خالص امتنانه لهذه الزيارة، مؤكدًا حرصه على ترسيخ آليات التعاون المؤسسي مع وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بما يخدم الصالح العام للدولة المصرية.

جانب من اللقاء

استمرار التنسيق والتكامل بين هيئة قضايا الدولة والجهات المعنية بالعمل التشريعي

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين هيئة قضايا الدولة والجهات المعنية بالعمل التشريعي، بما يسهم في دعم الاستقرار القانوني، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، ودفع مسيرة التنمية في إطار من الالتزام الدستوري والقانوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.