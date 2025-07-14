النقل تنفي صحة تسجيل صوتي منسوب للفريق كامل الوزير: مفبرك ويهدف لإثارة البلبلة

أصدرت وزارة النقل بيانا رسميا نفت فيه صحة التسجيل الصوتي المتداول عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي، والمنسوب للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

وأكدت الوزارة أن التسجيل الذي يتضمن إشارات مزعومة إلى "هشاشة البنية التحتية في مصر"، ويربط بعض الحوادث – من بينها حريق سنترال رمسيس – بـ"ضعف الميزانية وعدم استثمارها في تطوير البنية التحتية"، هو تسجيل كاذب ومدلس ومفبرك، لا يمت بأي صلة إلى الوزير.

وجاء في البيان أن الهدف من نشر مثل هذا المحتوى المفبرك هو "إثارة البلبلة، وبث الشائعات، والتقليل من حجم الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية في مختلف القطاعات منذ عام 2014 وحتى اليوم".

وشددت الوزارة على أن الفريق كامل الوزير لم يدلِ بأي تصريحات مشابهة، مشيرة إلى أن "النجاحات التي تحققت في قطاع النقل والبنية التحتية على مدار السنوات الماضية تُعد من أبرز النماذج التي تعكس جهود الدولة في التنمية".

واختتمت وزارة النقل بيانها بمناشدة المواطنين ووسائل الإعلام بـ"عدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب المغرضة، والحرص على تحري الدقة، والحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية المعتمدة".

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