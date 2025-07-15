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عقارات

شركة إماراتية تستحوذ على أرض مساحتها 430 فدانًا في رأس الحكمة بالساحل الشمالي

المهندس عبد الرحمن
المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي أبوظبي

 استحوذت شركة سكاي أبوظبي الإماراتية على قطعة أرض بمساحة 430 فدانًا في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.. ويأتي ذلك تزامنا مع الإقبال الكبير من المستثمرين العرب والمصريين على أراضي الساحل الشمالي.

وأكد المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي أبوظبي، على تنفيذ مشروع سكني وسياحي متكامل على قطعة الأرض الجديدة باستثمارات 80 مليار جنيه ومبيعات مستهدفة  تقدر بنحو 240 مليار جنيه مصري.

وأشار إلى أن القطاع العقاري المصري يملك فرص نمو  قوية، لا سيما في المدن الساحلية الواعدة مثل رأس الحكمة.

وأشار إلى أن المشروع يأتي فى  التركيز على السوق المصري باعتباره محورًا استراتيجيًا في خططها الإقليمية للنمو.

 

متابعة معدلات التنمية

 من جانبه، التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المطورين العقاريين والكيانات العاملة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، لبحث فرص التعاون، ومتابعة معدلات التنمية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهازي تنمية مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الإسكان أن اجتماع اليوم يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرا إلى اننا نستهدف وجود تكامل بين المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، مؤكدا أن وزارة الإسكان لديها رؤية لتنمية المنطقة بالكامل. 

 

وأكد شريف الشربيني ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقي في القطاعات التنموية المستهدفة، وذلك فى ضوء الإقبال الكبير الذى شهده الساحل الشمالى فى الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالى الغربى. 

واستعرض الاجتماع عددا من الأفكار والمقترحات لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة ووجود تكامل بين المشروعات والنطاقات التنموية بالمنطقة، حيث وجه الوزير بالعمل والتنسيق مع الشركات العاملة لتذليل أي عقبات تواجههم خلال تنفيذ المشروعات. 

من جانبهم قدم كبار المطورين الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على الفكر المتطور للوزارة في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مستعرضين عددا من الطلبات التي من شأنها التيسير لدفع عجلة العمل وتنفيذ المشروعات بهذه المنطقة. 

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