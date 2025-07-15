انطلاق النسخة الثالثة من "عايز منحة" بمكتبة الإسكندرية

أطلقت مكتبة الإسكندرية النسخة الثالثة من فعالية "عايز منحة"، والتي تُعد واحدة من أبرز المبادرات الشبابية في مجال توجيه الشباب الأكاديمي، وإتاحة فرص المنح المحلية والدولية.

يأتى ذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي في دورته العشرين.

وقدمت الفعالية الدكتورة منى لملوم، مؤسسة ومنسقة مبادرة "عايز منحة"، والتي تهدف إلى تمكين الشباب من الوصول إلى الفرص التعليمية من خلال عرض معلومات موثوقة، وتجارب خريجين، والتواصل مع ممثلي الجهات المانحة محليًّا ودوليًّا.

شهدت الفعالية حضورًا كبيرا من الطلاب والخريجين، في تجربة تفاعلية تجمع بين المعلومات والدعم العملي، وشارك فيها عدد من الجهات المانحة والمنظمات التعليمية البارزة، من بينها السفارة الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.