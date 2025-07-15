تضم 5 آلاف كتاب من مختلف المجالات، افتتاح مكتبة متحف المركبات الملكية ببولاق

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن افتتاح مكتبة متحف المركبات الملكية ببولاق، والتي تضم نحو 5000 كتاب في مختلف مجالات المعرفة، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، على تعظيم الدور الثقافي والمعرفي للمتاحف المصرية.

افتتاح مكتبة متحف المركبات الملكية ببولاق

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه المكتبة تعد إضافة نوعية للمتحف ودعامة أساسية لدور المتاحف كمركز للتعلم والبحث العلمي، ما يأتي في إطار دور المجلس الأعلى للآثار كمؤسسة علمية.

وأضاف أن هذه المكتبة تحتوي على مكتبة الدكتورة نادية لقمة، مدير عام ترميم آثار ومتاحف القاهرة الكبرى الأسبق، والمتخصصة في علوم الترميم والصيانة، بالإضافة إلى مكتبة النبيلة نجلاء خيري، حفيدة الخديوي إسماعيل، والتي تضم مجموعة من مقتنياتها الخاصة، من أثاث وصور فوتوغرافية نادرة تم توثيقها من خلال أفراد أسرتها.



أبرز الكتب الموجودة بمكتبة متحف المركبات الملكية ببولاق



كما تزخر بمجموعة متميزة من الكتب النادرة في علوم الآثار المصرية، والإسلامية، والقبطية، والعصر الحديث، واليونانية الرومانية، من أبرزها مجموعة تاريخ الجبرتي التي تعود إلى عام 1213 هـ، وأعمال المنافع العامة في عهد محمد علي باشا الكبير، كما تم تزويد المكتبة بمجموعة من الكتب بلغة برايل، إلى جانب كتب في مجالات الاقتصاد، الفلسفة، الأدب، وكتب دينية وأخرى للأطفال.

وأكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن إنشاء المكتبات داخل المتاحف هو توجه استراتيجي للقطاع، مشيرًا إلى أن المكتبات كانت جزءًا أصيلًا من تأسيس المتاحف في الماضي، ويجري العمل حاليًا على إعادتها بقوة في ضوء التطوير الشامل للخدمات المتحفية. كما أعرب عن حرصه على إثراء هذه المكتبات بالمقتنيات المرتبطة بالمتحف، على غرار ما تم عرضه في مكتبة النبيلة نجلاء خيري.

كما أكدت الدكتورة نادية لقمة على أهمية المكتبات المتخصصة في علوم الترميم، لما لها من دور محوري في توفير المعرفة للباحثين والطلاب، لا سيما في ظل ندرة هذا النوع من الكتب. وأشادت بطريقة تصنيف وتنظيم وعرض مكتبتها، بما يضمن سهولة الوصول والاستفادة منها.

وأوضحت إسراء عبد الجواد، مسئولة شؤون المكتبات بقطاع المتاحف، أن مكتبة النبيلة نجلاء خيري تحتوي على مجموعة من الروايات باللغة الفرنسية، وكتب متخصصة في فنون الرسم والتصوير، والحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى مصاحف بعدة لغات (العربية، الإنجليزية، الفرنسية)، تعكس جميعها المستوى الثقافي الرفيع للنبيلة نجلاء. وأضافت أنه بالتعاون مع إدارة التربية المتحفية وذوي الهمم أثمر عن تزويد المكتبة بكتب بلغة برايل.

إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لمحتويات المكتبة

كما أشارت إلى بدء العمل على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لمحتويات المكتبة، إضافة إلى تخصيص رمز كودي يضم معلومات تعريفية عن النبيلة نجلاء خيري وأفراد من الأسرة العلوية.

ومن جانبه، قال أمين محمود الكحكي، مدير متحف المركبات الملكية، أن افتتاح المكتبة يمثل نقلة نوعية في تعزيز الدور الثقافي للمتحف، وربط الزائرين بجذورهم التاريخية من خلال ما تحتويه من مراجع نادرة، تخدم الباحثين والزائرين على حد سواء. وأكد أن المشروع يأتي في سياق خطة وزارة السياحة والآثار لتطوير الخدمات المتحفية وتحويل المتاحف إلى مراكز للمعرفة، وليس فقط أماكن للعرض.



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