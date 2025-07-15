نتفليكس تطرح بوستر جديدا للموسم الأخير من مسلسل Stranger Things

Stranger Things ، طرحت شبكة نتفليكس، بوستر رسميا جديدا لمسلسلها المرتقب Stranger Things.

وجاء البوستر الجديد، بتصميم مرعب، حيث طغيت عليه النيران واللون الأحمر، فيما ظهر أبطال مسلسل Stranger Things، وهم ينظرون لمخلوق خرافي بثلاث رؤوس.

وأفادت عدد من التقارير الصحفية، أن الموسم الخامس والأخير، من مسلسل نتفليكس الشهير، "Stranger Things"، سيُقسم إلى جزأين، عند عرضه على منصة نتفليكس.

وأوضحت التقارير، أن من المقرر أن تعرض منصة نتفليكس الموسم الخامس والأخير من "Stranger Things، في شهري أكتوبر ونوفمبر من هذا العام.

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية،: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

بدء تصوير الموسم الأخير من Stranger Things

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، رسميا عن بدء تصوير الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things.

وكشفت الشبكة الرقمية الشهيرة، أن الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، سيعرض على الشاشة عام 2025.

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