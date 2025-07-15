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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة شب بها حريق في جسر السويس

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت  نيابة عين شمس بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق في أحد العقارات بشارع جسر السويس في منطقة عين شمس، دون وقوع أي إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر. وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات في شارع جسر السويس بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

محاصرة النيران

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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