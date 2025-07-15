الصور الأولى لآثار حريق مستشفى قنا العام

حصلت “فيتو” على الصور الأولى لحريق وحدة الأضابير التابعة للوحدة الحسابية بمستشفى قنا العام.

وكان الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، قد أعلن عن سيطرة قوات الحماية المدنية على حريق محدود نشب في غرفة حفظ المستندات بالوحدة الحسابية بمستشفى قنا العام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحريق لم يتسبب في أي أضرار أو تلفيات خاصة بالملفات الموجودة.

وأكد “عبد الخالق” على استمرار تقديم الخدمة الطبية داخل المستشفى بشكل طبيعي وبكامل القوة البشرية.

جدير بالذكر أن الوحدة الحسابية بها أوراق ومستندات منذ عدة أعوام، وهي غرفة قديمة بالدور الثالث ولم يؤثر الحريق على سير العمل بالمستشفى.

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