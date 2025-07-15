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خارج الحدود

السفارة الأمريكية: غلق باب الحصول على الجنسية عبر "سياحة الولادة"

السفارة الامريكية
السفارة الامريكية بالقاهرة،فيتو

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة  إلغاء التأشيرات الخاصة بسياحة الولادة في الولايات المتحدة.

سياحة الولادة في أمريكا

وكتبت السفارة الأمريكية  علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"موظفو القنصلية الأمريكية لن يقبلوا مجددا طلب تأشيرة السياحة للولادة، حال تبين  لهم إن الهدف الأساسي من السفر هو الولادة في أمريكا حتى يتمكن الطفل من نيل الجنسية الأمريكية، مشددة على أن سياحة الولادة غير مسموح بها".

 

ترامب يلغي منح الجنسية الأمريكية للمواليد


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرا إداريا بإلغاء منح الجنسية للأطفال الأجانب بهدف الحصول على الجنسية الأمريكية وهي الظاهرة التي انتشرت في مصر خلال السنوات الماضية بين أبناء الأثرياء.

 

تفاصيل إلغاء منح الجنسية الأمريكية للمواليد


قرار إلغاء منح الجنسية الأمريكية للمواليد، بمنع الحصول على الجنسية بالولادة؛ ليقول النشطاء الحقوقيون، في بيان وصفوا فيه الأمر بأنه غير دستوري: «رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين  دعوى قضائية على إدارة ترامب بشأن أمرها التنفيذي الذي يسعى إلى تجريد بعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من جنسيتهم الأمريكية». 

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