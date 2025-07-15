محافظ كفر الشيخ يدشن حملة 100 يوم صحة

دشّن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات حملة «100 يوم صحة» من الوحدة الصحية بقرية إسحاقة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تعزيز صحة المواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وتفقد محافظ كفرالشيخ عددًا من أقسام الحملة على أرض الواقع، شملت العيادات المتنقلة وعيادات نقل الدم وتنظيم الأسرة، إلى جانب العيادات الثابتة داخل الوحدة الصحية بالقرية، حيث تفقد غرف المبادرات والتطعيمات، والصيدلية، وعيادتي الأسنان وطب الأسرة، واطلع على ما تقدمه من خدمات صحية مجانية، واستمع إلى شرح تفصيلي حول تنظيم الحملة وآليات العمل والتنسيق بين الفرق الطبية.

تفاصيل مبادرة «100 يوم صحة» الرئاسية

وقال محافظ كفرالشيخ: إن الحملة تعتبر إحدى المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن رؤية الدولة لبناء مجتمع يتمتع فيه كل فرد بصحة جيدة، من خلال نظام صحي متكامل يضمن الوصول إلى خدمات عالية الجودة لجميع المواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار اللواء علاء عبد المعطي، إلى أن الحملة تستهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية المجانية بجميع مراكز ومدن المحافظة، تشمل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الحالات المكتشفة وربطها بخدمات العلاج المناسبة، إلى جانب التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق طبية ثابتة ومتحركة وعيادات متنقلة تصل إلى القرى النائية والمحرومة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المحافظة حرصت على تجهيز المستشفيات والوحدات الصحية وتهيئتها لاستقبال المواطنين، مع إعداد خريطة دقيقة لنقاط الخدمة لضمان التغطية الشاملة، بالتوازي مع إطلاق حملات ميدانية للتوعية الصحية، وتعزيز الوعي المجتمعي عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لافتا أن المبادرة تركز على عدة محاور رئيسية، تشمل التوسع في استخدام العيادات المتنقلة، وتقديم خدمات الفحص والكشف والعلاج بالمجان، وربط الحالات المرضية بمراكز الإحالة، وذلك بجانب نشر الثقافة الصحية بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالمحافظة تشارك بشكل فاعل في تنفيذ أنشطة الحملة.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن الصحة تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن حملة «100 يوم صحة» تمثل امتدادًا ناجحًا لمبادرات «100 مليون صحة»، و«بداية جديدة لبناء الإنسان»، و«من بدري أمان»، و«طرق الأبواب»، التي رسخت ريادة مصر في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمات المجانية والحرص على إجراء الفحوصات الطبية لضمان حياة صحية وآمنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ،، والدكتورة سمر سعد الدين، وكيل مديرية الصحة بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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