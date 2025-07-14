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محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني 2025

المهندس
المهندس

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك بحضور سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

مواعيد امتحانات الدور الثاني بمدارس محافظة الجيزة

وجاءت مواعيد الامتحانات على النحو التالي:

المرحلة الابتدائية 


- الصفوف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي (نظام فصل واحد): خلال الفترة من ٢٦ يوليو حتى ٣٠ يوليو. 

- الصف الثالث الابتدائي (عام، مكفوفين، صم وضعاف السمع): خلال الفترة من ٢٦ حتى ٢٨ يوليو ٢٠٢٥. 

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي( عام، مكفوفين، ضعاف السمع ): خلال الفترة من ٢٦ يوليو حتى ٣٠ يوليو ٢٠٢٥.

المرحلة الإعدادية 


- الصفان الأول والثاني الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني): خلال الفترة من ٢٦ يوليو حتى ٣١ يوليو ٢٠٢٥. 

- شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية - عام، صم وضعاف السمع، مهني): خلال الفترة من ٦ أغسطس حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢٥. 
 

المرحلة الثانوية 


- الصفان الأول والثاني الثانوي العام: خلال الفترة من ٢٦ يوليو حتى ٣١ يوليو ٢٠٢٥. 

- الصفان الأول والثاني الثانوي الفني (بأنواعه): خلال الفترة من ٢٣ يوليو حتى ٣١ يوليو ٢٠٢٥. 

ووجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بمواصلة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني، والتي من المقرر أن تبدأ في ٢٣ يوليو الجاري، مع التأكيد على استمرار الجاهزية وتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

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