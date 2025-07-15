إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وقعت بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص من الجانبين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصابين في منطقة السلام، وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن المشاجرة وقعت بين: الطرف الأول: 4 أشخاص، أحدهم مصاب بكدمات في الوجه والطرف الثاني: 8 أشخاص، أحدهم مصاب بكدمات في الجسم.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

وبالفحص، تبين أن سبب المشاجرة يعود إلى خلاف نشب بسبب قيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة نجلة أحد أفراد الطرف الأول، مما أدى إلى تطور الأمور لتبادل الاعتداءات باستخدام أسلحة بيضاء.

تمكن رجال الشرطة من ضبط الطرفين، والتحفظ على الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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