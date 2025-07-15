الثلاثاء 15 يوليو 2025
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حوادث

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه

النقد الأجنبي، فيتو
النقد الأجنبي، فيتو

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

الاتجار بالنقد الأجنبي

 وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي  4 ملايين جنيه.

 

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الاتجار في العملات الأجنبية الاتجار بالنقد الاجنبي الأموال العامة الاقتصاد الوطنى المضاربة بأسعار العملات

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