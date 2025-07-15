الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يقرر تقليص عدد أيام معسكر تونس

ريبيرو، فيتو
ريبيرو، فيتو

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو على تقليص أيام معسكر الفريق المرتقب في تونس بعد إلغاء ودية النجم الساحلي التونسي، حيث يبدأ المعسكر يوم الجمعة القادم وتعود البعثة يوم ٢٦ من الشهر ذاته. 

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو اليوم تدريبات الكرة على ملعب التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد للموسم الجديد بعد أن اكتفي اللاعبين بأداء قياسات بدنية وطبية فقط امس في اليوم الأول لتجمع الفريق لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد. 

كما استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد ظهر امس سلسلة المشروعات التي سوف يتم افتتاحها في كافة أفرع النادي خلال المرحلة الحالية. 

وتبدأ يوم الخميس القادم بافتتاح «بوابة المعلمين» الجديدة المطلة على شارع صالح سليم بمقر النادي بالجزيرة، والتي يتصدرها نسر الأهلي الذهبي العملاق، ويعكس تصميمها شخصية الأهلي، من خلال التركيز على اللون الأحمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ريبيرو اخبار الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يبدأ تدريبات الكرة اليوم استعدادا للموسم الجديد

شريف: الأهلي لا يقارن بأي ناد والعودة كانت الخيار الوحيد

الأكثر قراءة

الحل بسيط وإثيوبيا ستواجه العواقب، رسالة باحث بحوض النيل لـ ترامب بشأن سد النهضة

بعد التصالح، محامي زوجة حسام حسن يكشف آخر تطورات حكم حبس موكلته شهرا

أخبار مصر: حريق يلتهم عشرات السيارات بالإسكندرية، مغامرة إثيوبية بعد تصريح ترامب، أتوبيس يقتحم معرض سيارات، حكومة نتنياهو تتهاوى

تطور خطير، نتنياهو يأمر جيش الاحتلال بمهاجمة جنوب سوريا لحماية الدروز

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

"عمل إرهابي بغيض"، الأزهر يشدِّد على ضرورة التصدي لإرهاب اليمين المتطرف عقب اغتيال طالبة جزائرية

الأهلي يستعد لخطوة مهمة بشأن إمام عاشور

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

خدمات

المزيد

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها هجرة الرسول وغزو الروم، أهم 10 أحداث في شهر صفر

هل يجوز عمل فتحات تهوية في المقابر لخروج الروائح؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية