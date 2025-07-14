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خارج الحدود

الأمم المتحدة تطالب السلطات السورية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في السويداء

السويداء، فيتو
السويداء، فيتو

طالبت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، السلطات السورية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في محافظة السويداء.

وارتفع عدد الضحايا من جراء الاشتباكات والقصف المتبادل في السويداء منذ صباح الأحد، إلى 89 قتيلا وعشرات المصابين، وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين.

اشتباكات بين عشائر ومقاتلين محليين في محافظة السويداء

ووفقا لوسائل إعلام سورية، فأن الاشتباكات أدت إلى قطع طريق دمشق السويداء الدولي.

وبحسب موقع «السويداء 24»، بدأت الاشتباكات إثر حادثة سلب وقعت على طريق دمشق استهدفت أحد تجار المدينة، وامتدت لعمليات خطف متبادلة داخل المحافظة قبل أن يتطور الوضع إلى اشتباكات مسلحة وقصف.

وزارة الداخلية السورية تتجه لفض الاقتتال

وأفاد مصدر رسمي لوكالة "فرانس برس" أمس بأن قوات تابعة لوزارة الداخلية توجهت "لفض الاقتتال".

ودعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار.

وأضاف: "نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين".

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