الرقابة على الصادرات تشارك في النسخة الثالثة من معرض «إكسبورت سمارت»

أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة ستكون مشاركة بشكل قوي ومختلف بالنسخة الثالثة من معرض «إكسبورت سمارت»، حيث يشارك مركز التميز التابع للهيئة، مقدما العديد من الخدمات من أهمها "البرامج التدريبية الخاصة بمزاولة التصدير، والاتفاقيات التجارية، وكيفية استخراج التسجيلات التجارية، وبرنامج الـ trade map، ودورات عن البصمة الكربونية وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة للمصدرين.

ملتقى التصدير «إكسبورت سمارت»

وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى التصدير «إكسبورت سمارت» خلال شهر أكتوبر المقبل، تحت شعار «التصدير المقاوم للأزمات»، بمشاركة أكثر من 100 جهة من القطاعين العام والخاص، تضم المجالس التصديرية واتحاد الصناعات، وجهاز التمثيل التجاري، ومبادرة «ابدأ».



حيث يمثل الملتقى منصة استراتيجية تجمع أطراف المنظومة التصديرية في مصر، بهدف إتاحة الفرصة للمصدرين والشركات الصناعية والجهات التمويلية والخدمية للتعارف المباشر والتكامل وتبادل الرؤى، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويًّا.

دور رئيسى للرقابة على الصادرات في زيادة الصادرات المصرية

والتقى المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بكلا من: رانيا حبيب رئيس شركة جو جلوبال، وأسامة عبد المنعم مستشار تيسير التجارة وخبير اللوائح وقوانين الاستيراد والتصدير وذلك لوضع الاستعدادات النهائية لإقامة المعرض، حيث تلعب الهيئة دورا رئيسيا في زيادة الصادرات المصرية وتقديم خدماتها لصالح المصدرين، ويأتى هذا في ظل التحضيرات الخاصة لانطلاق النسخة الثالثة من معرض «إكسبورت سمارت» أكتوبر المقبل بمشاركة 100 جهة.



كما تشارك وحدة التحقق والمصادقة البيئية بالمعرض لتقديم خدماتها لجمهور المتعاملين من خلال:



1- التحقق من بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة الخاصة بالأنشطة الصناعية التجارية لمختلف المنتجات

2- التحقق من بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة للمؤسسات والمنشآت (البصمة الكربونية للمؤسسات)

3- التحقق من بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة للمشروعات (البصمة الكربونية للمشروعات)

4- التحقق من بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة للأنشطة الصناعية لكافة المنتجات، المؤسسات، المنشآت، والمشاريع طبقا لمعايير CBAM.

5- تقديم برامج تدريبية في مجال التحقق والمصادقة البيئية

كما تستمر بتقديم خدماتها المعملية المتميزة في المجالات الغذائية والكيميائية والصناعية



وأكدت رانيا حبيب رئيس شركة جو جلوبال، أن التصدير هو أمل مصر.. مشيرة إلى أن «إكسبورت سمارت» يركز على أفريقيا وأن موقع مصر الاستراتيجي وما تتمتع به من إمكانيات طبيعية وبشرية يسمحان لها بالمنافسة وبقوة في عالم التصدير لكافة أسواق العالم، ولكنها رجحت أن المُصدرين في مصر لا يملكون في كثير من الأحيان المعرفة الكاملة بالطريق السليم للتصدير، ولذلك كان لابد من التنسيق على مشاركة الهيئة وتعظيم دور مركز التميز التابع للهيئة لتنمية القدرات البشرية ووحدة التحقق والبصمة الكربونية والخدمات المميزة المقدمة من الهيئة لتمكين الدولة المصرية من استغلال الفرصة الذهبية المتاحة أمامنا الآن باحتلال مكانة متميزة فى سوق التصدير العالمي فى عديد من التخصصات الإنتاجية، لعل أبرزها الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة وكذلك الصناعات الدوائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء.



وأضافت أن نسخة هذا العام تركز على محور الإنتاج الأخضر والاستدامة، لتمكين المصدرين من الوفاء باشتراطات البيئة وخفض البصمة الكربونية، ومواءمة الصادرات مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستدامة، إلى جانب بحث كيفية استخدام التقنيات الحديثة لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.



ويخصص الملتقى جانبًا من فعالياته لمناقشة سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، من خلال استعراض السياسات الدولية الحديثة، وتوجهات التصدير في ظل المتغيرات العالمية، إضافة إلى طرح حلول ذكية وابتكارية للتوسع في الأسواق الجديدة وتنويع أدوات التصدير.

وأشارت حبيب إلى أن الملتقى يضم عددًا من مقدمي الخدمات التصديرية من بنوك وشركات شحن وجودة وتسويق دولي وتدريب وتمويل تجاري وخدمات تكنولوجية، مما يتيح للمصدرين في مراحلهم المختلفة تطوير جاهزيتهم للتوسع في الأسواق الخارجية.

كما يشهد الحدث مشاركة عدد من مقدمي الخدمات الدوليين، بما يعزز فرص التشبيك وفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

كما أشادت بمشاركة فريق المعارض الخاص بالهيئة خلال النسختين السابقتين للمعرض وما بذلوه من جهد في خدمة المصدرين وزيادة الصادرات المصرية ونجاح المعرض في رسالته.

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