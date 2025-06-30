وزير الاستثمار: 2 مليون و17 ألف رسالة معروضة على الرقابة على الصادرات خلال عام

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنجازات الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، وذلك منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، وحتى 2025 والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.

واستعرض الوزير انجازات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كالتالى

● بلغ عدد الرسائل المعروضة على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الفترة من عام 2014 وحتى الربع الأول من عام 2025 عدد 2017882 رسالة.

- بلغ عدد رسائل الواردات الصناعية 1383398 رسالة تم قبول عدد 1354793رسالة، ورفض عدد 28605 رسالة.



- بلغ عدد رسائل الواردات غير الصناعية 634484 رسالة، تم قبول 620759 رسالة ورفض 13725 رسالة.



● قامت معامل الهيئة بفحص 3328213 رسالة حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها 2085696 عينة غذائية وكيميائية و1242517 عينة صناعية.



● أصدرت وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات 412 شهادة مطابقة للمنتجات لمنظومة سابر السعودية.



● إصدار أكثر من 390 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدره.



● إصدار 3651611 شهادة منشأ.



● قيام مركز التميز باستقبال 27319 متدرب.



● استخراج 296868 سجل ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة تضمنت: 138438 سجل مستوردين، و77353 سجل مصدرين، و20430 سجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية، و43385 سجل مستلزمات الإنتاج، و12057 سجل السمسرة العقارية، و5205 سجل الدعاية والإعلان.

إنجازات وتطوير المعامل



● قامت الهيئة بالعديد من الإنجازات في مجال إنشاء وتطوير المعامل تضمنت:



1.افتتاح معمل متبقيات المبيدات والسموم بفرع الهيئة بمطار القاهرة.



2. افتتاح مبنى المعامل الغذائية والكيميائية المطور بفرع الهيئة بأسوان.



3.افتتاح المعامل الكيميائية بفرع الهيئة بميناء نويبع.



4.افتتاح مبنى المعامل المركزية بميناء الدخيلة.



5. إدخال 72 جهاز فحص جديد بالمعامل الغذائية والكيميائية بفرع مطار القاهرة والدخيلة وبورسعيد ودمياط والأدبية.



6. إنشاء 16 معمل غذائي وكيميائي جديد بفروع الهيئة المختلفة بمطار القاهرة والدخيلة ودمياط وبورسعيد والسويس وأسوان.



7.إنشاء أول معمل للتحلل الحيوي بالشرق الأوسط.



8. اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة الفنية PT لرفع جودة وكفاءة المختبرات من خلال توثيق النتائج وفق أعلى المعايير الدولية واستنادًا إلى الهيئات والمختبرات المرجعية في هذا الشأن.



9. افتتاح المعامل المركزية الجديدة بفرع الهيئة.



10. افتتاح أحدث معمل لفحص اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية بفرع الهيئة بميناء القاهرة.



11. افتتاح معمل قياس الاختبارات الضوئية والكهربية والفوتومترية لوحدات الإضاءة المختلفة بفرع الهيئة بمطار القاهرة.



12. افتتاح معمل اختبار القدرة الإطفائية.



13. افتتاح أول معمل بجمهورية مصر العربية لاختبار البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بفرع الهيئة ببورسعيد.



14. افتتاح مبنى المعامل الجديد بميناء الدخيلة بالإسكندرية.



15. البدء في تجهيز مجموعة معامل بميناء 6 أكتوبر الجاف من حيث البنية التحتية وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية.



16.إنشاء 8 معامل صناعية بفروع الهيئة بكل من دمياط وبورسعيد والدخيلة.



17. إضافة وتطوير عدد (10) أجهزة جديدة بالمعامل الصناعية بالدخيلة ومطار القاهرة.

اعتماد الاختبارات المعملية

● بلغ اعتماد الاختبارات المعملية أكثر من 3200 اختبار معتمد حيث تم تجديد اعتماد ومد مجال الاعتماد لكل من:



1.البلاستيك القابل للتحلل والمنظفات بمعامل الاختبارات الكيميائية والغذائية بفرع الهيئة بمطار القاهرة من قبل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).



2. معامل اختبارات الجودة بفرع الهيئة بميناء بورسعيد (معمل الكوالين – معمل الجلود – معمل البطاريات الجافة) كما تم اعتماد معمل اختبارات الشد بفرع الهيئة بميناء دمياط.



3. شهادة الجودة في نظام الإدارة طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO:9001



4. دخول معمل فحص الورق والمنتجات الورقية بمنظومة العمل بمعامل الاختبارات الكيميائية بفرع بورسعيد.



5. معامل اختبارات (البطاريات - وحدات الإضاءة – القواطع الكهربائية – الأجهزة المنزلية – المفاتيح الكهربائية – الطلمبات) بفرع الهيئة بمطار القاهرة.



6. عدد 9 اختبارات بمعمل الأحذية والجلود – اختبار وحدات الإضاءة - 7 اختبارات بمعمل كابلات الجهد المنخفض) بفرع الهيئة بميناء السويس.



7.معمل (الاختبارات الضوئية) بفرع الهيئة بمطار القاهرة.



8.عدد 3 اختبارات وهى (كفاءة الطاقة للمكانس الكهربائية المنزلية - كفاءة الطاقة للمراوح الكهربائية المنزلية كفاءة الطاقة للأفران الكهربائية.



9.عدد 3 اختبارات بثلاثة معامل وهى (معمل الجلود والأحذية (١٢ اختبار) - معمل البطاريات الجافة والخلايا المولدة - معمل الكوالين) بفرع الهيئة بميناء بورسعيد.



10.معملي المحابس والطلمبات بفرع الهيئة بميناء الإسكندرية



● إنشاء أول وحدة حكومية لإصدار شهادات المطابقة للمنتجات طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17065، وقد حصلت وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات على الاعتماد في عدة لوائح.



● اعتماد الهيئة كجهة اعتماد وتقييم وتفتيش من النوع (A) طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17020:2012 وذلك في مجال سحب العينات وفحص ما قبل الشحن للمنتجات النهائية وذلك في عدة مجالات.



● أصدرت وحدة فحص المنتجات بالهيئة عدد (84) شهادات مطابقة وعدد (110) تقرير فحص ظاهري لعينات التعاقد.



● تسجيل الهيئة على منصة نظام منح الشهادات JEEM السعودي فيما يخص منتجات البلاستيك القابل للتحلل.



● اعتماد وحدة المصادقة والتحقق البيئية GOEIC EVVU من المجلس القومي للاعتماد والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد وتم تسجيل الوحدة بهيئة الرقابة المالية للسوق الطوعي للكربون.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.