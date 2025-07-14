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سياسة

وزير الشئون النيابية: الصحافة البرلمانية شريك رئيسي في دعم الشفافية

وزير الشئون النيابية
وزير الشئون النيابية خلال لقاء المحررين البرلمانيين

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالمحررين البرلمانيين بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ.

وخلال اللقاء، عبّر فوزي، عن تقديره العميق للدور المهني الذي يضطلع به المحررون في تغطية أعمال السلطة التشريعية، مؤكدًا أن الصحافة البرلمانية شريك رئيسي في دعم الشفافية وتعزيز الحوار الديمقراطي، ومكوّن أصيل في منظومة التواصل السياسي الفعّال.

وجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أعرب خلال كلمته بمناسبة ختام دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب عن خالص تقديره وامتنانه لوسائل الإعلام والصحافة والمحررين البرلمانيين، قائلًا: "أقدم شكري العميق وشكر الحكومة لوسائل الإعلام والصحافة... والمحررين البرلمانيين... الذين يحرصون دائمًا على نقل صورة أمينة للممارسة البرلمانية داخل البرلمان ولجانه".

واختتم المستشار وزير الشئون النيابية اللقاء بالتأكيد على أن الوزارة تنظر إلى الصحافة البرلمانية باعتبارها شريكًا أصيلًا في صياغة مشهد سياسي واعٍ ومتوازن، مشيرًا إلى أن التواصل مع الإعلام ليس مجرد واجب مؤسسي، بل التزام دائم بالحوار والانفتاح، ويعكس إيمان الدولة بدور الكلمة والصحافة الوطنية.

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وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وزارة الشئون النيابية المستشار محمود فوزى محمود فوزي

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