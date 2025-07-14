رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية

استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين المستشار محمود فوزي - وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي؛ وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئه له على تولي مهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

النيابة الإدارية تستقبل المستشار محمود فوزى

جاء ذلك بحضور كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - القائم بعمل مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات.

وخلال اللقاء أعرب المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، عن ترحيبه وتقديره لتشريف المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا على الدور الهام الذي تضطلع به الوزارة تحت قيادة سيادته في دعم وتعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والاجتماعية؛ بما يسهم في دفع مسيرة التنمية والتفاهم المشترك.

ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي - وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد للمستشار محمد الشناوي، لتستمر النيابة الإدارية تحت قيادته في أداء رسالتها السامية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ دعائم دولة القانون.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

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