98 عاما على ميلاد "باشا الأدباء".. ثروت أباظة كتب أولى رواياته في السادسة عشرة.. "شيء من الخوف "ومنعته الرقابة خوفا من عبد الناصر.. "هارب من الأيام" أجرأ ما كتب عن القرية

في مثل هذا اليوم، 15 يوليو، من عام 1927، أي منذ 98 عاما، ولد الكاتب والأديب ثروت أباظة ، ابن عائلة أباظة بالشرقية، أشهر العائلات الأدبية والصحفية في مصر.. وهو ابن الأديب دسوقي أباظة وكيل مجلس النواب سابقا، والذي شارك في ثورة 19 ضد الاحتلال الإنجليزي، وتقلد أكثر من 14 حقيبة وزارية، وعمه الشاعر عزيز أباظة والكاتب الصحفي فكري أباظة والصحفيان فاروق أباظة وسالم أباظة وغيرهم.

تخرج ثروت أباظة في كلية الحقوق عام 1950، وبدأ حياته محاميا لكن ظهرت موهبته الأدبية وهو في السادسة عشرة من عمره فكتب القصة القصيرة في مجلة الثقافة، ثم الرسالة والمقطم، ثم اتجه إلى الرواية فكانت أولى رواياته "ابن عمار"، تبعتها قصص "هارب من الأيام، ثم تشرق الشمس، شيء من الخوف، أحلام في الظهيرة، الضباب، الغفران، طارق من السماء، ووصل عدد رواياته إلى 27 رواية، إلى جانب 40 قصة قصيرة و40 تمثيلية إذاعية كتبها خصيصا للإذاعة، ومسرحية واحدة باسم "الحياة لنا".

"لقاء هناك".. دعوة إلى الوحدة الوطنية

بدأت شهرة الأديب ثروت أباظة حين نشر قصته "لقاء هناك" التي تتحدث عن الصراع بين الأديان، واستطاع الحصول على موافقة شيخ الأزهر حينذاك الدكتور عبد الحليم محمود، والبابا شنودة، بتحويل قصته إلى فيلم سينمائي يدعو إلى الوحدة الوطنية.

ثروت أباظة بمكتبه بالأهرام، فيتو



إلا أن من أشهر ما كتب ثروت أباظة وأحدث جدلا كبيرا؛ روايته "شيء من الخوف" التي قدمت في فيلم سينمائي قدم فيها شخصية الديكتاتور، ومنعت الرقابة عرض الفيلم، حيث أجمع النقاد، وصرحت الرقابة على أنه يقصد بعتريس بطل القصة الرئيس جمال عبد الناصر، لكن أجاز عبد الناصر بنفسه عرض الفيلم عام 1969.

جواز عتريس من فؤادة باطل

الفيلم من إنتاج صلاح ذو الفقار، وكتب السيناريو صبري عزت، والحوار لعبد الرحمن الأبنودي، وألحان بليغ حمدي، وبطولة محمود مرسي وشادية ومحمد توفيق وآمال زايد ويحيى شاهين، وإخراج حسين كمال، وفيه أطلقت العبارة الشهيرة (جواز عتريس من فؤادة باطل).

شادية ومحمود مرسي في "شيء من الخوف"، فيتو



عن رواية “شيء من الخوف”، قال الأديب ثروت أباظة: "كنت أميل إلى الرمز في الكتابة لكني لم أكتب كلمة واحدة تمجيدا في العصر الملكي، وفي رواية “شيء من الخوف” رمزت إلى الشرعية بالزواج، ومن أجل هذه الرواية قرأت المذاهب الأربعة لمعرفة حدود الزواج الباطل بالوكالة المزورة".

كاتبا متفرغا في الأهرام

تولى الكاتب ثروت أباظة مناصب أدبية متعددة، بدأت حين تولى رئاسة القسم الأدبي بالأهرام، ثم رئيسا لتحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، لكنه كتب مقالا فيها هاجم فيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تحت عنوان “في أي شيء صدق”، فعزله الرئيس السادات عن منصبه لينتقل إلى جريدة الأهرام كاتبا للمقال.

وكان آخر مناصبه وكيلا لمجلس الشورى ورئيسا لاتحاد الكتاب وعضوا بالمجلس الأعلى للثقافة وبالمجالس القومية المتخصصة ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيسا شرفيا لرابطة الأدب الحديث، وعضوًا بنادي القلم الدولي.

حصل ثروت أباظة على جائزة الدولة التشجيعية عام 1958، عن روايته "هارب من الأيام" التي وصفها الدكتور طه حسين أنها أجرأ ما كتب عن القرية في الأدب العربي، كما نال وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ثم جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1982.

مات باشا الأدباء

كتب عنه أنيس منصور عند رحيله (مات باشا الأدباء)، يقول: رغم اشتغال ثروت أباظة بالصحافة إلا أنه عمل بشروطه هو، فكان قوي العبارة متين البناء، وقدم إلى الأقلام عبارات القدماء التي لم يعد أحد يستخدمها بهذه القوة والجمال حرصا منه على إحياء القديم الأنيق في لغتنا البديعة، استطاع توظيف الماضي في خدمة الحاضر، ولم يكف عن نقد فلول الناصرية والشيوعية.

ثروت أباظة وكيل مجلس الشورى، فيتو



وأضاف منصور: فلم يكن كاتبنا الكبير ثروت أباظة ضيق الأفق أو متعصبا ضد الشيوعيين أو الناصريين أو "الهجاصين".. وإنما كان ضد القيود وضد التعصب وضد الكذب، والذين لم يعرفوا ثروت أباظة إلا أخيرا، لم يدركوا فيه المرح والنكتة والحكايات التاريخية وميلاد أكثر الأدباء والفنانين في بيت أبيه الأديب دسوقي باشا أباظة، ولاعرفوا ولائم العدس الأباظي، ولا كيف احتفل بأول مكافأة عن أول قصة نشرتها له في مجلة الجيل عام 1961، أما الأجر فكان خمسة جنيهات وأصر على أن يتقاضاه، وأقام وليمة تكلفت مئات الجنيهات، فالفلوس لا تهم ولكن المكافأة عن العمل الجميل المنشور هي التي تهم كثيرا.



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