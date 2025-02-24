ساخرون، حكاوي زمان.. يوميات العداء والكراهية بين فكرى أباظة وبرد الشتاء

في مجلة المصور عام 1953 كتب الصحفى الساخر فكرى أباظة مقالا يسخر فيه من برد الشتاء الذى كان زائدا في برودته هذا العام قال فيه: عزيزى فصل الشتاء، أنت تعلم ما بينى وبينك من حب مفقود منذ كنت صغيرا، يشاركنى فيه عدد كبير من أفراد الشعب بل ويتفقون معي، الذين يضيقون بضيافتك الثقيلة.

الحب مفقود بلا شك، الشتاء مغرم بالأذى، تختفى الشمس إلا قليلا، وليس فيه سوى ثقل الثياب ودسم الطعام وغلق الأبواب والشبابيك والقرفصة على السراير بالساعات، وأنا دائما أحسب له ألف حساب بالفانلات الصوف والروب والبالطو والبريه والدفاية وربنا يعينا عليه.

لست أدرى لم أنت أيها الشتاء مغرم بالأذى، لم لا تكون خفيف الضيافة كالصيف تكفى فيه فانلة من القطن وقميص وشورت وغطاء خفيف يمكن الاستغناء عنه، وزيارة المصايف وما أدراك بالمصايف، ولمَ تصر على أن ترغمنا على الاستحمام بالماء الساخن وتسخينه يحتاج إلى وقود نحن في أشد الحاجة إلى ثمنه.



لقد كنت أحسب لك ألف حساب في السنوات الماضية، وأستعد لك بالفانلات الصوف والكالسونات الطويلة والبالطو السميك والكوفية حتى أصبحت ـ-أنا الذى في رفع الفتلة- في تخن وضخامة الفيل. أما في هذا العام فاسمح لى أن أخرج لسانى لسيادتكم في هزء وزراية واستخفاف والبركة في قطار الرحمة وحملة معونة الشتاء.

رضى الله عن سيدنا عمر بن الخطاب كان إذا حضر الشتاء تعاهد الناس، وكتب إليهم بالوصية: إن الشتاء قد حضر وهو عدوّ، فتأهبوا له أهبةً من الصوف والجباب (جمع جُبة) والجوارب والخفاف المنعلة، واتخذوا الصوف شعارا، والقطن دثارا، فإن البرد عدو سريع دخوله، بعيد خروجه.

وكان زياد بن معاوية يقول لقواده: «تجنبوا اثنين لا تقاتلوا فيهما العدو: الشتاء وبطون الأودية»، ولو أن القائد النازى هتلر سمع هذه النصيحة لملك العالم، ولما انهزم القائد نابليون قبله.. كلاهما كان على مشارف روسيا إبان غضبة الشتاء. وأخيرا تقبل أيها الشتاء تحية تليق بمقامك في منتهى البرود.

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