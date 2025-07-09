خالد سليم وزوجته ضيفا إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"



في حلقة استثنائية من برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "dmc" تستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، الفنان خالد سليم وزوجته خيرية هشام، في أول ظهور إعلامي مشترك لهما عبر شاشة البرنامج.

قصة حب خالد سليم وزوجته

خلال اللقاء، يتحدث الثنائي عن تفاصيل قصة حبهما التي بدأت منذ أكثر من 15 عامًا، وتوجت بزواج دام حتى اليوم، أثمر عن ثلاثة أبناء هم: خديجة، كنزي، وسليم، وتكشف فيه خيرية هشام عن أسرار من داخل حياتهما اليومية، وتشير إلى أن خالد سليم ليس فقط زوجًا مثاليًا، بل أبًا حنونًا يحرص على تخصيص وقت يومي لأطفاله رغم انشغالاته الفنية.

أما عن ليلة العمر، يستعيد خالد سليم ذكريات حفل زفافهما الذي أقيم عام 2011، والذي وصفه بأنه “أجمل يوم في حياته”، ويوضح أن الفنان عمرو دياب أهداهما حضورًا خاصًا بإحياء الحفل، وسط أجواء احتفالية شارك فيها عدد من نجوم الفن والمجتمع.

برنامج صاحبة السعادة

يُذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" يعرض حصريًا على قناة "dmc" ويُعد من أبرز البرامج الحوارية التي تسلط الضوء على الجوانب الإنسانية والفنية في حياة ضيوفها.

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