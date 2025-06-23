خالد سليم يطرح أغنية سنجل جديدة قريبا

يضع الفنان خالد سليم بالوقت الحالي، اللمسات الأخيرة علي أغنية جديدة، انتهى من تسجيلها مؤخرا في أحد الاستديوهات

أغنية خالد سليم الجديدة

ومن المفترض ان يطرح خالد سليم الأغنية الجديدة علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب خلال الأيام المقبلة

ومن ناحية أخري، شارك الفنان خالد سليم في بطولة مسلسل وتقابل حبيب مع ياسمين عبد العزيز في رمضان الماضي وقدم شخصية يوسف

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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