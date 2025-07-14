الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد النشاط الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم بسوهاج (صور)

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

تفقد  الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الإثنين، معهد العارف الأزهري بمحافظة سوهاج، لمتابعة سير برنامج النشاط الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم، الذي يُعقد تحت عنوان: "احفظ مقررك".

 

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد النشاط الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم بمعهد العارف بسوهاج

وخلال الزيارة، تابع  انتظام حلقات التحفيظ داخل الفصول، واطمأن على مستوى الطلاب والطالبات، ومدى التزام القائمين على البرنامج بالخطة المقررة، مشيدًا بحرص أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بهذه الأنشطة التي تُعد امتدادًا لرسالة الأزهر في بناء النشء على القرآن الكريم والخلق القويم.

وأكد رئيس القطاع أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة استثمار الإجازة الصيفية في غرس القيم الدينية والوطنية، وتنمية مهارات الطلاب، وتحفيزهم على حفظ القرآن الكريم، وربطهم بالأخلاق والسلوك الإسلامي القويم.

وثمّن فضيلته الجهود المبذولة من المعلمين والمشرفين داخل المعهد، داعيًا إلى الاستمرار بنفس الروح العالية من الإخلاص والتفاني في خدمة أبناء الأزهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ ايمن عبدالغنى القرآن الكريم المعاهد الأزهرية النشاط الصيفي تحفيظ القرآن الكريم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية معهد العارف الأزهري محافظة سوهاج الازهر

مواد متعلقة

شيخ الأزهر يدعو لتشكيل لجان من كبار خبراء التعليم والتربية لاستشراف مستقبل التعليم

قيادات قطاع المعاهد الأزهرية يتفقَّدون مراكز تصحيح الشهادة الثانوية

في 16 مركزا على مستوى الجمهورية، انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم

الأكثر قراءة

قنبلة موقوتة على حدود مصر، تحذير من تغيير قواعد الاشتباك العسكرية بسبب مخطط مدينة الإنسانية

مفاجأة في أسباب انهيار عقار نور الشريف بالسيدة زينب

قبل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، ما مصير عقود الـ59 عاما؟

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وتحذر من موجة حارة تضرب البلاد الأربعاء

البحوث الفلكية تفجر مفاجأة: هناك ارتباط بين النشاط الشمسي والزلازل

الأهلي يعلن إحالة مصطفى يونس للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه

فريق بحث لضبط قائد دراجة نارية أنهى حياة أمين شرطة أعلى كوبري طرة

طن السلفات يتراجع 1249 جنيها، أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم الأحداث التاريخية في شهر صفر وأبرز المعلومات عنه

ما هي آداب الإجازة وكيف نحقق التوازن بين العقل والقلب؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالنجاح والتقدم في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية