رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد النشاط الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم بسوهاج (صور)

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الإثنين، معهد العارف الأزهري بمحافظة سوهاج، لمتابعة سير برنامج النشاط الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم، الذي يُعقد تحت عنوان: "احفظ مقررك".

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد النشاط الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم بمعهد العارف بسوهاج

وخلال الزيارة، تابع انتظام حلقات التحفيظ داخل الفصول، واطمأن على مستوى الطلاب والطالبات، ومدى التزام القائمين على البرنامج بالخطة المقررة، مشيدًا بحرص أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بهذه الأنشطة التي تُعد امتدادًا لرسالة الأزهر في بناء النشء على القرآن الكريم والخلق القويم.

وأكد رئيس القطاع أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة استثمار الإجازة الصيفية في غرس القيم الدينية والوطنية، وتنمية مهارات الطلاب، وتحفيزهم على حفظ القرآن الكريم، وربطهم بالأخلاق والسلوك الإسلامي القويم.

وثمّن فضيلته الجهود المبذولة من المعلمين والمشرفين داخل المعهد، داعيًا إلى الاستمرار بنفس الروح العالية من الإخلاص والتفاني في خدمة أبناء الأزهر.

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