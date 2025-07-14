وكيل صحة سوهاج يستقبل فريق من الطب الوقائي لتدعيم جهود مواجهة الأوبئة

استقبل الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بمكتبه فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة وذلك اثناء زيارتهم للمحافظة ضمن جهود وزارة الصحة لمتابعة وتعزيز الاستجابة للأوبئة في كافة أنحاء الجمهورية لمتابعة تنفيذ برنامج ترصد الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية على مستوى الإدارات الصحية في سوهاج.

وقد قام الفريق بزيارة عدد من الإدارات الصحية والمستشفيات في مناطق سوهاج، أخميم، وجهينة، بهدف تفقد سير العمل في هذه المنشآت، والاطمئنان على جاهزيتها لمكافحة الأمراض الوبائية.

ومن جانبه ثمن " دويدار الزيارة التي جاءت لتؤكد حرص وزارة الصحة على متابعة جميع الأنشطة الوقائية والتأكد من تنفيذها بالشكل الأمثل في مختلف الأماكن.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة على رصد الأوبئة والتصدي لها بفاعلية، فضلًا عن توفير الدعم المستمر للكوادر الصحية في تلك المناطق

كما أعرب الدكتور هشام بسطاوي، عضو الفريق الزائر، عن إشادته بجهود فريق الترصد في مديرية الشئون الصحية بسوهاج، حيث أكد أن التزام الكوادر الصحية في المحافظة بالمعايير الوقائية كان واضحًا أثناء الزيارة.

وأضاف: "رأينا تعاونًا متميزًا بين مختلف الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، مما يساهم في تحقيق أهداف الوزارة في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأوبئة".

كما أكد الدكتور النمر محمدين، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، أن هذه الزيارة تسلط الضوء على الدور الفعال الذي تقوم به المديرية في مراقبة الأوضاع الصحية ومكافحة الأمراض، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الصحة لتلبية الاحتياجات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية بشكل محكم.

و تأتي تلك الزيارة في إطار استراتيجية وزارة الصحة للحد من انتشار الأمراض المعدية، وتعزيز الجهود الوقائية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بما يساهم في تحقيق صحة أفضل لجميع المواطنين.

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