الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج: 67% زيادة في إيرادات المحافظة بالعام المالي 2024/ 2025

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج

كشف اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن تحقيق زيادة غير مسبوقة في إيرادات المحافظة بنسبة 67% عن المستهدف للعام المالي 2024 / 2025، وذلك وفقًا للتقرير المبدئي الختامي الصادر عن منظومة الإدارة المالية الحكومية (GFMIS)، للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.

محافظ سوهاج: زيادة إيرادات المحافظة بنسبة 67% عن المستهدف المالي للعام 

وأشار المحافظ إلى أن الزيادة في الإيرادات تعكس نجاح خطة المحافظة في تعظيم موارد الدولة، وترشيد أوجه الإنفاق، وحوكمة الأداء المالي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة غير المستغلة، واستيداء حقوق الخزانة العامة.

وأوضح "سراج" أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة الجهود المكثفة التي بذلتها الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، لا سيما في ملفات: تحصيل مستحقات الدولة عن الأماكن المؤجرة للغير، واستغلال الأماكن العامة والإشغالات بالشكل الأمثل، والتصرف في الأصناف الراكدة والكهنة والخردة بالمخازن الحكومية، بالاضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

بفضل ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة

وأكد المحافظ أن هذه الجهود أسهمت في خلق أوعية موارد جديدة تعزز من قدرة المحافظة على دعم موازنة الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، منوهًا إلى أن الإيرادات الفعلية للعام المالي 2024 / 2025 شهدت كذلك زيادة عن نفس الفترة من العام المالي السابق، لافتا إلى أن زيادة نسب التحصيل جاءت نتيجة المتابعة المستمرة مع الجهات والإدارات المعنية، بجانب تفعيل آليات الحوكمة المالية وترشيد الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل للأصول بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري على مستوى المحافظة.

وأكد "سراج" أن محافظة سوهاج مستمرة في تنفيذ استراتيجية واضحة لتعزيز الموارد الذاتية وتنمية الإيرادات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويحقق الصالح العام لأبناء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات المقدمة للمواطنين تحسين مستوى الخدمات محافظة سوهاج مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة مستوى الخدمات المقدمة

مواد متعلقة

سكرتير عام مساعد سوهاج يقود حملة لرفع الإشغالات بمدينة ناصر

ضبط مجزر فراخ غير مرخص في سوهاج (صور )

"صحة سوهاج" تطلق مبادرة للفحص الطبي الشامل للأطفال بدور رعاية الأيتام بالمحافظة

محافظ سوهاج يشكل لجنة لتطوير شارع المحطة والمناطق المحيطة به

ضبط 56 طن مواد بترولية بغرض الاتجار بها في السوق السوداء بسوهاج

محافظ سوهاج يحيل واقعة مشاجرة مواطن مع موظفي الوحدة المحلية بطهطا للنيابة الإدارية

تشكيل لجنة لفحص عينات مياه الشرب فى سوهاج

29 مرشحًا، غلق باب التقدم لانتخابات مجلس الشيوخ في سوهاج

الأكثر قراءة

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم والنشطاء: ماذا سيحدث؟

التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية

الأهلي يحقق مع وسام أبو علي اليوم بسبب إنستجرام

رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة 2025

مع بدء العد التنازلي لانتخاباته.. كم عدد أعضاء مجلس الشيوخ؟

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

خسارة باريس سان جيرمان نهائي مونديال الأندية تشعل صراع الكرة الذهبية

حبس وغرامة، عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

طن اليوريا العادي يرتفع 4730 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع 5 أصناف، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

ضوابط إعداد المقررات الدراسية لنظام البكالوريا

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالسرور وزوال الهموم

ما حكم لعبة البلياردو؟ تعرف على رد الإفتاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية