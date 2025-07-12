"صحة سوهاج" تطلق مبادرة للفحص الطبي الشامل للأطفال بدور رعاية الأيتام بالمحافظة

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بـ سوهاج، عن انطلاق مبادرة الفحص الطبي الشامل للأطفال بدور رعاية الأيتام بمحافظة سوهاج في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بصحة الأطفال.

وأوضح "دويدار" أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات طبية متكاملة للأطفال المقيمين بـ 6 دور رعاية موزعة على 4 مراكز بالمحافظة، وهي: سوهاج، أخميم، جرجا، والبلينا، وذلك ضمن خطة عمل وضعتها إدارة السن المدرسي بالمديرية.

وأضاف دويدار أنه تم البدء بالفعل بدور الرعاية بمركز سوهاج، على أن يتم استكمال الفحص تباعًا بباقي المراكز، مشيرًا إلى أن الفحوصات تشمل: قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم وقياس الوزن والطول وفحص الأسنان وفحص عام للحالة الصحية للأطفال.



وأكد "دويدار" أنه سيتم تحويل أي حالة يثبت احتياجها للعلاج إلى مستشفيات وزارة الصحة المتخصصة، مع صرف العلاج اللازم ومتابعة الحالة الصحية بانتظام، كما وجه سيادته إلى تطبيق متابعة دورية كل ثلاثة أشهر لجميع الأطفال بدور الرعاية لضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

واختتم وكيل وزارة الصحة تصريحه بالتأكيد على أن صحة سوهاج ملتزمة بدورها الإنساني والمهني تجاه جميع أبناء المحافظة، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، مقدمًا الشكر لجميع الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ المبادرة.

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