الإثنين 14 يوليو 2025
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حوادث

ضبط سائق سيارة نقل خالف قواعد المرور وسار عكس الاتجاه في غمرة

ضبط سائق سيارة نقل
ضبط سائق سيارة نقل خالف المرور وسار عكس الاتجاه في غمرة

كشفت أجهزة  وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر سيارة "نصف نقل" تسير عكس الاتجاه بأحد شوارع منطقة غمرة بمحافظة القاهرة، في مشهد مثّل خطرًا على حياة السائق والمواطنين.

بالفحص والتحري، تم تحديد وضبط السيارة، والتي تبيّن أنها تابعة لإحدى الشركات، كما تم ضبط قائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية). وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها بهدف اختصار الطريق.

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وقد تم التحفظ على السيارة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.

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