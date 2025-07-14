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أخبار مصر

التعبئة والإحصاء: ثلث المصريين أطفال والإناث أقل عددا من الذكور(فيديو)

سكان مصر، فيتو
سكان مصر، فيتو

قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن المجتمع المصري يتميز بتركيبة ديموغرافية شابة وقوية، مشيرًا إلى أن نحو ثلث السكان، أي 32%، هم دون سن الـ15، في حين أن 60% من السكان دون سن الثلاثين.

 

كبار السن سيتضاعفون بحلول 2070

وأشار عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” إلى أن نسبة من هم في سن 60 عامًا فأكثر تتراوح حاليًا بين 4 إلى 5%، لكنه توقع ارتفاع هذه النسبة إلى 15% بحلول عام 2070 نتيجة تحسن الرعاية الصحية وزيادة متوسط العمر المتوقع.

 

الذكور أكثر من الإناث.. والتوازن يظهر عند سن الزواج

فنّد الدكتور حسين عبد العزيز الشائعة المنتشرة حول تفوق عدد الإناث في مصر، مؤكدًا بالأرقام أن:

كل 100 أنثى يقابلها 106 ذكور

الذكور يولدون بنسبة أعلى من الإناث بطبيعة الحال، لكن وفيات الذكور أعلى خلال السنوات الأولى من العمر، مما يؤدي إلى نوع من التوازن بين الجنسين عند بلوغ سن الزواج

ومع التقدم في العمر، تصبح الإناث أكثر عددًا نتيجة طول أعمارهن مقارنة بالرجال

 

إحصائيات الزواج والطلاق لعام 2023

وكشف مستشار الإحصاء عن أرقام دقيقة لحالات الزواج والطلاق في عام 2023:

تم تسجيل نحو 960 ألف عقد زواج، بمعدل 9.1 حالة زواج لكل 1000 مواطن

أما حالات الطلاق المسجلة فبلغت 266 ألف حالة

وأوضح أن حالات الطلاق خلال سنة الزواج الأولى لا تتجاوز 10% فقط، ما يعني أن النسبة الكبرى من حالات الانفصال تحدث بعد مرور سنوات على الزواج

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