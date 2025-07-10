الخميس 10 يوليو 2025
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اقتصاد

الإحصاء: القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان بإجمالي 10.4 مليون نسمة

عدد سكان مصر
عدد سكان مصر

رصد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يوافق الحادي عشر من يوليو كل عام، نظرة تحليلية شاملة لأبرز ملامح الحالة السكانية على المستويين العالمي والمحلي، مع تسليط الضوء على المؤشرات السكانية في مصر، ومدى تأثيرها على خطط التنمية والسياسات الوطنية.


وفقــًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2025 (بالزيادة الطبيعية)

وارتفع عدد سكان مصر من 94.8 مليون نسمة في تعداد 2017 إلى 107.3 مليون نسمة في بداية عام 2025 بزيادة قدرها 12.5 مليون نسمة (51.4٪ ذكور، 48.6٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 105.7 ذكر لكل 100 أنثى.

وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.7 مليون نسمة وذلك في 1 / 1 / 2025.

-بلغت نسبة سكان الحضر 42.8٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.2٪ في بداية عام 2025.
-ارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 92.4 نسمة/ كم2 في بداية عام 2017 إلى 106.8 نسمة/ كم2 في بداية عام 2025.

يعتبر المجتمع المصري مجتمعًا فتيًا حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالي ثلث السكان بنسبة 31.2٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 5.9٪ فقط في بداية عام 2025، وقد بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 59٪ في يناير 2025، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل (15- 64 سنة) يعولون حوالي 59 فرد ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل (وفقًا لتوزيع الإسقاطات السكانية (2022-2072)).

 اليوم العالمي للسكان

اليوم العالمي للسكان، يوافق الحادي عشر من يوليو كل عام، والذي بدأ الاحتفال به عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة. ويأتي احتفال هذا العام 2025 تحت شعار: "تمكين الشباب من تكوين الأسر المرغوب فيها في عالم عادل ومفعم بالأمل" ليؤكد على أن التحديات السكانية لا يمكن فصلها عن أهداف التنمية المستدامة، ولا يمكن مواجهتها إلا بتكامل الجهود ووضوح الرؤية. 

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اليوم العالمي للسكان الإحصاء حالة السكان في مصر

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