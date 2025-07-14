وسائل إعلام عبرية: انسحاب حزب ديجيل هتوراه من ائتلاف حكومة نتنياهو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن حزب ديجيل هتوراه، الذي يشغل 4 مقاعد في الكنيست، قرر الانسحاب من الائتلاف الحكومي.

ويُعد الحزب أحد مكونات الكتلة الدينية المتشددة (الحريديم)، وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الخلافات داخل الحكومة بشأن عدد من الملفات الداخلية، أبرزها سياسات رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو وقضايا التجنيد وتمويل المؤسسات الدينية.

ويُتوقع أن يؤدي انسحاب الحزب إلى مزيد من الارتباك السياسي داخل الحكومة، التي تعتمد على ائتلاف هش منذ تشكيلها.

نتنياهو: أوافق على صفقة التبادل فقط إذا كانت جيدة أما الصفقات السيئة فلن أقبلها

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين: أوافق على صفقة التبادل فقط إذا كانت جيدة أما الصفقات السيئة فلن أقبل بها، وذلك وفق تعبيره.

وتابع نتنياهو ادعاءاته: "عملت ضد توصيات الكثير من المسؤولين بشأن إمكانية تخلي الجيش عن مواقع له في غزة.. يجب أن يتم حكم غزة من أشخاص لا يريدون تدمير إسرائيل، ولم أتجاهل التحذيرات بشأن وجود تهديدات وشيكة من حماس قبل 7 أكتوبر".

إعادة المخطوفين لكن مع القضاء على حماس

في سياق متصل، زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إن حركة حماس رفضت مقترح صفقة تبادل الأسرى وتصر على البقاء في قطاع غزة وإعادة التسلح وهذا غير مقبول.

وتابع نتنياهو: "نريد صفقة لكن ليس صفقة تترك حماس قادرة على تكرار ما فعلته من جرائم.. عازمون على إعادة المخطوفين لكن مع القضاء على حماس كذلك".

الإعلام الإسرائيلي يتهمني بإفشال مساعي إنجاز صفقة تبادل

وادعى نتنياهو: "الإعلام الإسرائيلي يتهمني بإفشال مساعي إنجاز صفقة تبادل ويردد دعاية حماس.. استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية لدى الإسرائيليين لإنجاز صفقة استطلاعات مهندسة".

واستكمل نتنياهو: "استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية تؤيد صفقة لا تسأل المستطلعين إذا كانوا يريدون بقاء حماس في غزة".

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