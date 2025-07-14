حريق بمخلفات في منطقة العامرية بالإسكندرية

اندلع حريق هائل بكميات من الهيش والمخلفات بمنطقة البتروكيماويات التابعة لمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة دون إصابات

وكان قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بمنطقة البتروكيماويات، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقها سيارات الحماية المدنية إلي محل البلاغ.

وتبين اشتعال النيران فى مخلفات وهيش بشارع منطقة البتروكيماويات وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق.

كما دفعت شركات البترول بالمنطقة بعدد من سيارات الإطفاء، وإخماده قبل الوصول إلى المباني المجاورة، وتمت أعمال التبريد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة

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