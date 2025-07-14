الإثنين 14 يوليو 2025
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حوادث

ضبط سائق سيارة نقل يسير برعونة بالطريق الدائري تجاه الواحات

ضبط سائق سيارة نقل
ضبط سائق سيارة نقل ظهر في فيديو يسير برعونة بطريق الدائري

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط قائد سيارة نقل ظهر في فيديو، وهو يقود بسرعة زائدة ورعونة شديدة على الطريق الدائري باتجاه طريق الواحات، مُعرّضًا حياة المارة والسائقين للخطر.

فيديو يسير برعونة بطريق الدائري تجاه الواحات

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر السيارة وهي تتحرك بطريقة غير مسئولة على الطريق.

بالفحص، تمكنت الجهات المختصة من تحديد السيارة، وتبين أنها منتهية التراخيص، وتم ضبط قائد السيارة، وهو مقيم بمحافظة الجيزة، وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة.

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وبمواجهة المتهم  أقر بارتكاب الواقعة على النحو الظاهر في الفيديو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائدها.

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